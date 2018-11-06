İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çevik kuvvete eğlenceli baskın

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, ÇOGEP projesi kapsamında ortaokul öğrencileri tarafından ziyaret edildi.

Polislikle ilgili yakından bilgi sahibi olmak için gelen öğrenciler halay çekti, ekip otolarına bindi ve polis kumanyası yedi. Polis ekipleri çocuklar için TOMA'yla su sıktı.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, ÇOGEP projesi kapsamında Erdoğan Şahinoğlu Ortaokulu öğrencilerini polislerle buluşturdu. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen buluşmaya Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bütün şubelerden temsili bir ekip ile eğitimli narkotik köpeği Rona katıldı. Küçük çocuklar polislerle birlikte önce halay çekti ardından emniyet mensuplarınca kullanılan araç ve gereçlerle tanıştı.


Öğrenciler için Narkotik köpeği Rona eğitmeni ile birlikte özel bir gösteriye imza attı. Rona'nın göstersinin ardından Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) tanıtıldı. Üzerine öğrenciler için 'Çevik Kuvvete Hoş geldiniz' yazılı bir afiş bulunan TOMA çocukların görmesi için su sıktı. Öğrenciler gösterileri büyük bir ilgiyle izledi.


Gösterilerin ardından ekip otolarına binen ve emniyet mensuplarınca kullanılan araçları inceleyen öğrenciler telsizle muhabere yaptı, motosiklete binerek siren çaldı. Öğrenciler öğretmenleri ile birlikte kumanyalarını yedikten sonra polis ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektirerek şubeden ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.