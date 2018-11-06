Çevik kuvvete eğlenceli baskın

Polislikle ilgili yakından bilgi sahibi olmak için gelen öğrenciler halay çekti, ekip otolarına bindi ve polis kumanyası yedi. Polis ekipleri çocuklar için TOMA'yla su sıktı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, ÇOGEP projesi kapsamında Erdoğan Şahinoğlu Ortaokulu öğrencilerini polislerle buluşturdu. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen buluşmaya Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bütün şubelerden temsili bir ekip ile eğitimli narkotik köpeği Rona katıldı. Küçük çocuklar polislerle birlikte önce halay çekti ardından emniyet mensuplarınca kullanılan araç ve gereçlerle tanıştı.

Öğrenciler için Narkotik köpeği Rona eğitmeni ile birlikte özel bir gösteriye imza attı. Rona'nın göstersinin ardından Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) tanıtıldı. Üzerine öğrenciler için 'Çevik Kuvvete Hoş geldiniz' yazılı bir afiş bulunan TOMA çocukların görmesi için su sıktı. Öğrenciler gösterileri büyük bir ilgiyle izledi.

Gösterilerin ardından ekip otolarına binen ve emniyet mensuplarınca kullanılan araçları inceleyen öğrenciler telsizle muhabere yaptı, motosiklete binerek siren çaldı. Öğrenciler öğretmenleri ile birlikte kumanyalarını yedikten sonra polis ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektirerek şubeden ayrıldı.