Çevre için doğa yürüyüşü

Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü ile Türkiye Dağcılık Federasyonu Bursa İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen yürüyüşe 53 dağcı katıldı. Tayyare Kültür Merkezi’nden hareket eden Bursalı dağcılar, Uludağ’ın Çobankaya bölgesinde yapılan bilgilendirmenin ardından yürüyüşe başladı. Dünya Çevre Günü ve Haftası nedeniyle gerçekleştirilen yürüyüş kapsamında parkur üzerindeki çöpler de katılımcılar tarafından toplanarak, Sarıalan bölgesindeki konteynırlara bırakıldı. Burada verilen molanın ardından Kirazlıyayla ve ardından Karabelen’e ulaşan Bursalı dağcılar, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yürüyüşün sona ermesiyle birlikte Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Bursa İl Temsilcisi Nazif Makas, dağcılık camiasının daha etkin kılınması ve Uludağ’da dört mevsim dağcılık aktivitelerinin gerçekleşmesi adına destekte bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.