Çevre yolunda feci kaza: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, kaza, Demirtaş Viyadüğü ile Ali Haydar Viyadüğü arasında sabah saat 1000 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametinden İzmir istikametine seyreden Yasin Okudan idaresindeki 34 FA 6285 plakalı otomobil aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle yol kenarındaki su kanalına düştü. Takla atan otomobil 85 metre sürüklendikten sonra yol kenarındaki yamaca çarpıp durabildi. Takla atan otomobilin içerisinde fırlayan sürücü Okudan olay yerinde can verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sürücünün cansız bedenini otomobilden 58 metre uzakta arazide buldu. Kazanın bulunduğu alana güvenlik şeridi çeken ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Yasin Okudan’ın cesedi morga kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.