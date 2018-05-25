Çevreci okullar ödüllendirildi

Bu yıl toplam 186 okulun katılım sağladığı kampanya çerçevesinde, 18 bin 500 kilogramlık atık pil toplandı.

Dünya Çevre Günü ve Haftası nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve ilgili daire başkanlıkları, belediye iştirakleri tarafından hazırlanan bir dizi program, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ndeki (Merinos AKKM) çevre temalı ’Hacivat ve Karagöz’ gösterisiyle başladı. Temiz çevre bilincinin ve doğanın öneminin anlatıldığı oyunda çocuklar, hem eğlenceli dakikalar geçirdi hem de bilinçlendirildi.

Gösterinin ardından Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nce hazırlanan ’Geri Dönüşebilen Malzemeler’ sergisi izlenime açıldı. Ardından atık pil toplama kampanyasında derece giren okullara ödülleri takdim edildi. Kampanyada birinci olan Mustafa Münevver Olağaner İlkokulu, ikinci olan Şehit Piyade Onbaşı Orhan Tezcan İlkokulu ve üçüncü olan Koç Ortaokulu’na ödülleri, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Yıldız ile protokol üyelerince verildi.

Küresel ısınma, çölleşme ve kuraklık gibi insanlığın geleceğini tehdit eden etkilere neden olan çevre sorunlarına karşı büyük mücadele verildiğini kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Yıldız, çevreye duyarlı bir yönetim anlayışıyla projeler geliştirdiklerini ifade etti. Yıldız, bir yandan arıtma tesisleri, dere ıslah çalışmaları, şehre yeni yeşil alan kazandırma çalışmaları, park alanları oluşturma, cadde ve sokakların yeniden düzenlenmesi, meydan düzenlemeleri, entegre atık yönetimi, sanayi envanteri, hafriyat ve inşaat yıkıntı atıklarının denetimi gibi birçok projeyi hayata geçirirken, diğer yandan çevre konusunda bilinçlendirme faaliyetlerini yürüttüklerini belirtti.

Dünya Çevre Günü ve Haftası’nı fırsat bilerek çevre bilincini geliştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Yıldız, "2017-2018 eğitim öğretim yılında atık piller ilçe belediyelerince toplanarak, TAP Derneği tarafından ücretsiz olarak bertaraf edildi. Kampanyaya her yıl olduğu gibi bu yıl da okullarımız yoğun ilgi gösterdi. Toplam 186 okul katılım sağlayarak, yaklaşık 18 bin 500 kilogram atık pil toplandı. Okullarımız arasından en fazla atık pili toplayanlar belirlenerek, Büyükşehir Belediyemiz tarafından birinci okula masaüstü bilgisayar ve yazıcı, ikinci okula masaüstü bilgisayar, üçüncü okula yazıcı olacak şekilde ödüllendirildi. Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için çevre kirliliğine karşı herkesi birlik olmaya davet ediyorum" dedi.