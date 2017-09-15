Çevreye rahatsızlık veren motorlar toplanıyor

Mudanya Kaymakamı Fail Oktay Sözer, gürültü kirliliğine sebebiyet veren motosikletlere yönelik denetimlerin daha sıklaştırılmasını istedi. Sözer, trafik otoparkında yaptığı denetimde, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Ali Kılıç’tan bilgi aldı. Kaymakam Sözer, “Marmara’nın incisi güzel Mudanya’mızda gürültü kirliliğine sebep olan motorlara karşı denetim ve kontrollerimiz devam edecek” dedi.

Emniyet Müdürü Dursun, yaz aylarının gelmesiyle, motosiklet sayının arttığını ifade ederek, denetimlerin ilçenin çeşitli yerlerinde sabah erken saatlerinde başlayıp gece saatlerine kadar devam ettiğini söyledi.