Çeyrek asırlık buluşma

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Altıeylül İlkokulu'nda 1989 yılında sınıf sıralarında başlayan arkadaşlık, çeyrek asır sonra tekrar canlandırıldı.

Dönemin öğrencilerinden Ali Çiftçi, sınıf arkadaşlarını bir araya getirmek için organizasyon düzenledi ve sınıf arkadaşları tam 25 yıl sonra buluşarak özlem giderdi. Çiftçi, 25 yıllık buluşmayı yapabilmek için arkadaşlarının da çabasıyla 4 ay bekledi. Whatsap grubuyla bir araya gelen grup organizasyona çok demokratik hazırlandı. Buluşma yeri ve saati, mekan ve ikram konusu ile hediye seçiminde internet ortamında anket yapılarak çoğunluğun kararı uygulandı.

Buna göre 18 Kasım 2018 tarihinde saat14.30'da Altıeylül Okul bahçesinde buluştu. Buluşmaya 24 Kasım öğretmenler günü sebebiyle ilkokul öğretmeni Hasan Hüseyin ferah da davet edildi. 1993 yılında ilkokul 5. sınıfta çekilen fotoğraftaki sıraya göre merdivenlerde sıralanıp toplu fotoğraf çekinildi. 1993-2018 yılları arasındaki çeyrek asırlık fark için ise hazırlanan vinil etrafında toplanıldı. Daha sonra o dönem okudukları sıralara oturan grup, öğretmenlerinin duygu dolu anlattıklarını dinlerken öğrencilik hatıralarını tekrar canlandırdılar.

Sınıf öğretmeni Ferah; öğrencileriyle bir araya gelmenin büyük heyecan ve mutluluğunu yaşadığını söyledi. Ferah, “Bütün öğrencilerim farklı farklı noktalara ve yerlere geldi. Her biri farklı şehirlerde düzen kurdular. Organizasyonu yapan öğrencimiz böyle bişey düşündüğünü ilk söylediğinde, bu kadar insanı bir araya getiremez, yapamaz diye düşünmüştüm. Bugün bu sahneyi yaşattıkları için tüm öğrencilerime teşekkür ediyorum. Her öğrencimin bende ayrı hikâyesi var. Bir öğretmen için en büyük mutluluk vefadır. Bu vefayı ve tarif edilemez mutluluğu bana yaşattıkları için hepsine çok teşekkür ederim. Ülkem adına gurur duydum hepsinden” ifadelerinde bulundu.

Sınıftaki ilk buluşmanın ardından Fısıltahane'ye geçen grup, 25 yıllık özlemlerini burada Müzik Öğretmeni arkadaşları Taşkın Volkan karadağ'ın seslendirdiği müzikleri dinledi.