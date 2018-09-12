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Cezaevi firarisi sahte kimlikle uyuşturucu satarken yakalandı

Bursa’da sahte kimlikle dolaşan cezaevi firarisi, İstanbul’dan getirdiği uyuşturucuyu öğrencilere satamadan yakalandı.

Bursa'da sahte kimlikle dolaşan cezaevi firarisi, İstanbul'dan getirdiği uyuşturucuyu öğrencilere satamadan yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki S.S, cezaevi firarisi olarak polis tarafından aranıyordu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte kimlikle gezdiğini tespit ettiği şüpheli S.S.'yi üç gün süren takibe aldı. İstanbul'dan yüklü miktarda bonzai aldığını ve okullarda öğrencilere satacağı istihbaratına ulaşan ekipler, üç günün sonunda S.S.'nin gezdiği aracı durdurdu. Aracın gizli bölümlerine saklanmış bin 500 gram bonzai ele geçirildi. Şüphelinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan sabıkası olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.S., resmi belgede sahtecilik ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan bugün adliyeye sevk edildi.

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