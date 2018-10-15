Cezaevi firarisi yakalandı

Bursa'da hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, Altıparmak Caddesi üzerinde yaptığı çalışmalar sonucunda M.K.'yı (41) durdurdu. Üzerinde kimlik çıkmayan şahsın verdiği kimlik numarasıyla yapılan sorgulamada 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Cezaevi firarisi M.K. gözaltına alınıp, Aranan Şahıslar Büro Amirliğine teslim edildi.