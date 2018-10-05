Cezaevinden izne gelerek karısını öldüren sanığın müebbet hapsi isteniyor

Bursa'da cezaevinden izinli çıkarak 34 yaşındaki karısını öldüren sanığın yargılamasına başlandı.

Olay geçen mayıs ayında Gemlik ilçesinde meydana geldi. Cezaevinden izinli olarak çıkan Mehmet Hanifi Alparslan (35), eşi Çiğdem Alparslan'ı (34) bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan 3 çocuk annesi Alparslan kurtarılamazken, katil zanlısı koca ise tutuklandı. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan Mehmet Hanifi Alparslan'ın yargılanmasına başlandı. Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanık Mehmet Hanifi Alparslan, müşteki Eyaz Rama, Kadriye Rama ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Mehmet Hanifi Alparslan, söyleyecek bir şeyi olmadığını belirterek, suçunu kabul etti. Katil zanlısı koca ifadelerinde, “Eşimi ben öldürdüm, suçumu kabul ediyorum. Daha önceki ifademi kendimi kurtarabilir miyim diye farklı vermiştim. Mahkemede verdiğim beyanım doğrudur. Karımı mutfaktan aldığım bıçakla bıçakladım. Bıçağı yanımda getirmedim. Bana ait değil” dedi.

Duruşmaya katılan genç kadının anne ve babası ise olayı görmediklerini belirterek, sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi. Taraflar arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik adliye polisi tarafından önlenirken, mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.