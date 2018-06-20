Cezaevinden şok mektup...

Azmettirici iddiasıyla yargılanan sanık H.S, katil zanlısı İ.Ç’nin kendisine cezaevinden mektup göndererek "Beni akla yoksa seni öldüreceğim" diye yazdığını iddia etti.

Olay 22 Eylül 2017 tarihinde Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Unlu mamüller üreten bir işyerine gelen kar maskeli kişi, kapıdan, işletme sahibi Mehmet Öztürk’e silahla iki el ateş ederek kaçtı. Yaralanan Mehmet Öztürk, çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Öztürk, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 70 güvenlik kamerasının görüntülerinden yola çıkarak, o gün caddeden geçen 910 otomobili inceledi. Yapılan araştırmada, şüphelilerin Harun S.,(40) ile İbrahim Ç.,(32) olduğu tespit edildi. 2 şüpheli, Yıldırım İlçesi Esenevler Mahallesi’nde gözaltına alındı.

Olaydan sonra yargılanmaları başlayan şahıslar hakim karşısına çıktı. Azmettirici olarak yargılanan sanık Harun S. savunmasında olayla ilgisi olmadığını, fakat suçun kendi arabasıyla işlendiğini, Mehmet ile arkadaş olduğunu olayı ilk duyduğunda İbrahim’e konudan bahsettiğini ve İbrahim’in kendisine ’Lavuğu ben vurdum’ dediğini dile getirerek, "Olay günü Serkan arkadaşımız hastaydı. Ayrıca Serkan’a yönelik bir silahlı saldırı olmuştu. İbrahim ve Serkan bana gelip kendilerini kimin silah sıktığını sordular Ben de bilmediğimi söyledim. O esnada yanlarında bir pompalı tüfek vardı. Sanırsam olayı kimin yaptığını bulamamışlar daha sonra Serkan yanımızdan ayrıldı ve hastaneye gitti. Ben ve İbrahim kaldık. Serkan telefonunu İbrahim’e vermişti. Biz de gidip yemek yedik, biraz gezdik. Sonra Serkan bizi aradı ve telefonunu istedi. Serkan’la buluşup telefonunu verdik. Sonra ben eve gittim arabamı İbrahim’e verdim ve evde dinlendim. İbrahim bana Mudanya’ya gideceğini söyledi. Olay esnasında yanında değildim. Mehmet benim arkadaşımdı. Ben antika eşya satıyorum. Bir tane eski kitap bulmuştu ve o kitabı bana getirip ’Abi bu kitabı satalım’ dedi ama babasından bu durumu gizlemek istedi. Mehmet’in babasının yanına gidip kitabın bana ait olduğunu ve satmak istediğimi söyledim O da bizi birilerine yönlendirdi kitabı sattık aldığımız paradan Mehmet bana 500 lira verdim ben o parayla Mehmet benim dükkanımda kaldığı sırada komşulara borçlanmıştı ve o borcu ödedim. Olay ile ilgim yoktur. İbrahim bana Mudanya’ya Serkan için gideceğini söylemişti. Ben kimseye silah vermedim. Ayrıca Mehmet’in vurulduğunu ilk duyduğumda İbrahim’e konuyu açtım. İbrahim bana ’lavuğu ben vurdum’ dedi. Ondan sonra telaş yaptım ’abi nasıl yaparsınız benim arabamla gittin, bütün olay bana kalacak’ dedim. O ve Serkan bana ’Sen korkma sana hiçbir şey olmayacak’ dediler. Sonra İbrahim beni ’beni yakarsan seni öldürürüm. Çoluğun çocuğun var’ diyerek tehdit etti. Ben de bu tehditten korkarak emniyette yalan beyanda bulundum daha sonra yalanımı ortaya çıkacağını farkedip İbrahim ile birlikte Mudanya ya gittiğimi söyledim. Halbuki ben Mudanya’ya gitmemiştim. Sonra çelişkili ifade vermekten ve azmettiricilikten tutuklandı. İbrahim bana cezaevinden ’beni akla yoksa seni öldürürüm’ diye mektuplar gönderdi" ifadelerini kullandı.

Katil zanlısı İbrahim Ç. suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi.

Duruşma eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.