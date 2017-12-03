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03 Aralık 2017 10:12

ÇGD’den İHA’ya 2 ödül

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Bursa Şubesi’nin 28.

ÇGD’den İHA’ya 2 ödül

03 Aralık 2017 10:12

yıldönümü kapsamında düzenlenen ödül töreninde 2 İHA muhabiri ödüle layık görüldü.


yıldönümünde düzenlenen etkinlik çerçevesinde başarılı gazeteciler ödüllendirildi. İhlas Haber Ajansı Bursa Bürosu’nda görev yapan Burak Türker ve Samet Doğru ‘Genç Kalemler’ ödülüne layık görüldü. ÇGD’nin Kültürpark içindeki lokalinde düzenlenen törene çok sayıda gazeteci ve davetli katıldı. Ayrıca Bursa Olay Gazetesi’nden Aslıhan Aydın da ‘Genç Kalemler’ ödülünü layık görülürken, ‘Basın Emek Ödülü’ ise Banu Demirağ’ın oldu.




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