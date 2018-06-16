CHP Bursa teşkilatı bayramda bir araya geldi

Kültür Park’ta düzenlenen bayramlaşmaya CHP Bursa milletvekilleri, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Partililerle tek tek bayramlaşan CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, “Bizler Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bırakmış olduğu laik cumhuriyete sahip çıkacağız. Eğer hak haksızlıktan yüce, sevgi nefretten üstün ise, aydınlık karanlıktan güçlü ise biz kazanacağız. 24 Haziran’da biz, Bursa’da sadece makus tarihi değil, cumhuriyetin bize bıraktığı Bursa Nutkunu eğer sandıkta hile yaparlarsa o nutku hatırlatacağız ve biz Bursa sokaklarında olacağız” dedi.