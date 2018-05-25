CHP Bursa Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi Ceyhun İrgil, yürürlüğe giren öğrenci affı ile ilgili açıklama yaptı. YÖK’ün Resmi Gazete’de 18 Mayıs’ta yayımlanarak yürürlüğe giren öğrenci affına ilişkin yönetmeliği önümüzdeki hafta yayınlayacağını dile getiren İrgil, “Öte yandan üniversitesi kapanmış ve eğitimi yarıda kalmış olanlar aftan yararlanmak için koordinatör üniversitelere başvurabilecek. Öğrencilere ‘Af çıksın diye üç yıl ter döktük, aman ha başvuru süresini kaçırmayın!’ diye seslendi.

Öğrencilerin zaman harcamadan müracaatı süresini takip etmesi gerektiğini belirten İrgil, “YÖK’ün ifadesine göre öğrenci affı ile ilgili yönetmelik önümüzdeki hafta yayınlanacak. Öğrencilere tavsiyem bu yönetmeliği takip etsinler ve ‘nasılsa başvuru süresi eylülde doluyor’ diye zaman harcamasınlar. O kadar uğraştık, yazık olmasın. Ayrıca bir önemli konu da okuduğu üniversitesi kapanmış olan ve eğitimini tamamlayamayan öğrencilerin durumu. Bu kişiler de aftan yararlanabileceklerini unutmamalı. YÖK’e sorduk ve dendi ki; kapanmış bir üniversitenin öğrencisi koordinatör üniversiteye başvurabilir ve aftan yararlanabilir. Ancak karıştırılmasın KHK ile kapatılmış olan değil, kapılarını kendisi kapatmış olan üniversiteden bahsediyoruz” diye konuştu.

“Rektörlerin yasa karşısında inisiyatifi olamaz”

CHP’li İrgil ayrıca, 18 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve kadroları 50/d’ye dönüştürülmüş ÖYP’lilerin yeniden 33/a kadrosuna atamalarını öngören yasanın da bazı rektörler tarafından umursanmadığını söyledi.“Aldığımız duyumlara göre bazı rektörler ayak diretiyormuş. Kanunların önünde rektörlerin inisiyatifi yoktur ve olamaz” diyerek sözlerini sürdüren İrgil, “33/a kadrosuna geri dönmek isteyen genç akademisyen arkadaşların yasanın yürürlüğe girdiği tarihe dikkat etmeleri gerek. Buna göre, 18 Haziran’a kadar başvuruda bulunmalılar” dedi.