CHP Osmangazi ilçe yönetimi Fetih Müzesi'ni gezdi

Osmangazi Belediyesi'nin şehre kazandırdığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezen CHP Osmangazi ilçe yönetimi, dünyanın tam panoramik en büyük müzesine hayran kaldı.

Ekolojik mimarlık anlayışı ve enerji verimliliği ile yeşil bina özelliğine sahip olan dev müze, açılış öncesinde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte müzeyi gezen CHP yönetimi, Fetih Müzesi'nin mimarî ve sanat yönüyle turizme hareket katacağını belirtti. Başkan Dündar, dünyanın tam panoramik en büyük müzesinde ağırladığı misafirlerine ilk olarak müzenin girişinde yer alan Bursa'daki önemli olayların resmedildiği 16 tablo hakkında bilgi verdi. Daha sonra bina içindeki geleneksel çiniler, kütüphane ve konferans salonlarını gezen CHP İlçe Yönetimi, dev kubbe içine çıktığında ise hayranlıklarını gizleyemedi. Fetih gününün 3 boyutlu canlandırıldığı panoramik resmi şaşkınlıkla inceleyen ziyaretçiler, müzenin her yönüyle büyüleyici bir eser olduğunu ifade etti.

CHP Osmangazi İlçe Başkanı Mete Akyolcular, Panorama 1326 Fetih Müzesi'nin muhteşem bir eser olduğunu vurgulayarak, “Osmangazi Belediyesi görsel verilere dayalı güzel bir yapıyı şehrimize kazandırdı. İkinci defa gezmeme rağmen seslerin eklenmesiyle birlikte canlılık algısının daha da arttığını fark ettim. Bu projenin Bursa'yı turizm anlamında hareketlendireceğine inanıyorum. Geçmişini bilmeyenin geleceğe dair bir fikri olmaz diyerek, çocuklarımızı ve öğrencilerimizi açılışın ardından burayı ziyaret etmeye davet ediyorum” dedi.

Osmangazi Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Cevat Asa ise,

“Müzenin kubbe bölümüne çıktığımızda ilk 12 saniye baş döndürüyor. Görseller gerçekten itina ile uzmanlar tarafından hazırlanmış. Burasının aynı zamanda Türkiye ve dünyadan turist çekecek bir kültür merkezi olacağına inanıyorum. Başta Başkanımız Mustafa Dündar olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.