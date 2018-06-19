CHP standında şehit annesine saldırı iddialarına açıklama

Osmangazi’de bulunan Orhangazi Parkı’nda dün CHP’nin standında görevli olduğu öne sürülen bir kadının şehit annesi Ayşe Güngör ile kavga etmesi amatör bir kamera tarafından kaydedilmişti. Olayın ardından dün akşam saatlerinde AK Parti ve MHP milletvekili adayları, Güngör’ü evinde ziyaret etmişti. Yaşanan gelişmelere CHP cephesinden de cevap geldi. Yapılan yazılı açıklamada şehit annesi ile yaşanan kavganın içerisinde yer alan kadının parti ile ilişiği olmadığı bildirildi. CHP Bursa İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ulucami civarında mevkiinde CHP seçim çadırının yaklaşık 500 metre ilerisinde sebebi ve çıkış noktası tarafımızca belirlenememiş bir tartışmaya haksız, mesnetsiz iddia ve söylemlerle, basın yolu aracılığı ile iştirakçi olarak lanse edilmekteyiz. İçerisinde anılmaktan son derece rahatsız olduğumuz bu olay gerçeklikten son derece uzak bir şekil de kamuoyuna yansıtılmaktadır. Şöyle ki; çalışma standımızda görevli arkadaşlar normal çalışma rutinlerini gerçekleştirirlerken standın 500 metre ilerisinde yaşlı bir kadının bağırmalarını duyduktan sonra olay yerine doğru yöneldiklerinde vatandaşlar arasında gerginlik çoktan başlamıştır. Partimizin söz konusu bu olay ile illiyet bağı yoktur. Söz konusu habere konu video kayıtlarda görüldüğü üzere olay anında tek bir Cumhuriyet Halk Partisi amblemi bulunan bayrak ve benzeri görsellerin, ya da orada bulunan insanlar üzerinde parti görsellerimizin bulunduğu kıyafetlerin olmadığı, normal vatandaşlar olduğu, olay yerinin Gemlik değil Bursa Ulucami olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Bu konuda yapılan yanlış haber ve haber yorumlarına itibar edilmemesini temenni ediyoruz.

Biliyoruz ki söz konusu olayın mağduru şehit annesinin yıllardır taşıdığı acının üzerine bir de ülkenin siyasal anlamda en hassas olduğu bu süreçte haliyle hepimizden daha da çok etkilenmiş olacağı yadsınamaz bir gerçektir. Söz konusu olayda duygularını sesli bir şekilde dile getirdiği esnada oradan geçmekte olan partimizle hiçbir ilgisi ve bağı olmayan bağımsız bir vatandaş tarafından darp edilmeye kalkışılmıştır. Bunun üzerine orada bulunan başka bir siyasi partinin seçim çalışma standına alınarak; sakinleştirilmesi gerekirken duygusal baskı sonucu daha gergin hale gelmiştir. Olayın rehaveti ve çevredeki konuşmalardan bir hayli etkilenen yaşlı kadın standımız önünden geçerken birden bağırmaya başlayarak ‘beni siz dövdünüz’ sözleri ile standımıza zarar verme girişiminde bulunmuş ve stant görevlileri tarafından sakinleştirilmeye çalışılmıştır. Emniyet tarafından karakola götürüldüğünde alınan sağlık raporunun ardından ifadesini vermiş ve taraflar arasında ki yanlış anlaşılma giderilerek sağlıklı bir uzlaşma sağlanmıştır."