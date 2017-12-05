CHP’li Aktuğ’un paylaşımına suç duyurusu

Söz konusu paylaşımla ilgili deliller ve şahitlerle Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan İlçe Başkanı Murat Ünal, Erdal Aktuğ’un mevcut paylaşımıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şeref varlığını zedelediğini öne sürdü. Aktuğ’un kendi sayfasından yaptığı paylaşımı 10 dakika içerisinde kaldırdığını belirten Ünal, Aktuğ’un Facebook sayfasında "Reza’nın parasını peşin ödediği fahişeler" başlığı ile yayımladığı listeyle başta cumhurbaşkanı olmak üzere devlet yöneticilerine iftira suçunda bulunduğunu iddia etti. Gerekli kovuşturmanın yapılarak Aktuğ’un cezalandırılmasını isteyen Ünal, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kimseyle polemiğe girme konusunda olmadıklarını belirterek, "Hem Mudanya’yı temsilen seçilmiş arkadaşlar, hem de genel başkanları, toplumu germekten, vatandaşın sağ duyulu davranışını suiistimalden uzak dursunlar. Bütün bakanlarımızla birlikte bizim tek sevdamız var; Mudanya’yı yaşanabilir bir ilçe haline getirmek istiyoruz. Bu şekildeki tartışmaları hiç şık bulmuyoruz" diye konuştu.