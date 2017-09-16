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16 Eylül 2017 11:27

Çiftçiler artık ceviz toplarken ağaçtan düşüp ölmeyecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi hem üretim kalitesinin artırılması, hem de hasat dönemlerinde yaşanan kazaların ortadan kaldırılması için çiftçilere makine desteği vermeye devam ediyor.

Çiftçiler artık ceviz toplarken ağaçtan düşüp ölmeyecek

16 Eylül 2017 11:27


Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç duyulan bölgelerde kullanılmak üzere çiftçilere ceviz soyma, ceviz silkme, malç serme ve taş toplama makinesi verildi. Tarım A.Ş. ile kent ekonomisine katkı ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, çiftçilere destek için alınan ekipmanların dağıtım törenine katıldı. Törende çiftçilere 50 adet ceviz soyma, 25 adet silkme, 5 adet malç serme ve 2 adet de taş toplama makinesi dağıtıldı. Recep Altepe, Büyükşehir Belediyesi’nin kaliteli üretimden ürünlerin pazarlanmasına kadar her aşamada önemli bir aktör haline geldiğini hatırlattı. Kurdukları Tarım A.Ş. ile Avrupa ülkelerine tarım ürünleri ihracatı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Altepe, “Bir taraftan bu makine destekleri ile kaliteli üretimin sağlanmasına katkıda bulunurken, diğer taraftan da iş kazalarının önüne geçmiş oluyoruz. Her yıl ceviz toplama sırasında ağaçtan düşerek ölenler oluyor. Geçen yıl ağaçtan düşen bir vatandaşımızı kaybetmiştik. Şimdi ceviz silkme makineleri ile hiç ağaçlara tırmanmadan cevizlerin toplanması mümkün olacak” diye konuştu.




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