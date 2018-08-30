Çiftçiler yeni teknolojileri öğreniyorlar

İnegöl Ziraat Odası tarafından çiftçiler Bursa’ya götürülerek yeni teknoloji hakkında uygulamalı olarak bilgilendirildi. Çiftçilerin bahçelerinde en yüksek verimi alması maksadıyla Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümran Ertürk ve Dr. Raşit Batur Oran tarafından çiftçilere bilgi verildi. Demonstrasyon kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenen ‘Şeftalide Modern Terbiye Sistemlerinin Ülkemiz Şartlarında Uygulanabilirliği’ konulu çalışmada üç farklı şeftali çeşidinde, sekiz farklı budama tekniği anlatıldı. Konvansiyonel yetiştiricilikte şeftalide ‘’Goble’ terbiye sistemi uygulanırken Avrupa ve Amerika’da bu sistemin artık yavaş yavaş yerini diğer sistemlere bıraktığı belirtildi.

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümran Ertürk’ün liderliğinde ceviz bahçeleri gezildi. Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulamalar ve Araştırma Çiftliği’nde bulunan 12 çeşitten oluşan ceviz adaptasyon bahçesinde çiftçilere ceviz yetiştiriciliği hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. Çiftçiler karşılaştıkları sıkıntıları anlatma imkanı buldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Zaman zaman İnegöl’de çiftçilerimize yönelik eğitimler yapıyoruz. Bunlar bazen işlerin durduğu zamanlarda kışın, yazın mevsimine göre değişiyor. Odamız bünyesinde 120 çiftçimize danışmalık hizmeti veriyoruz" diye konuştu.