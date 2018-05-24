Çiftçinin sorunları masaya yatırıldı

Ziyarette, Karacabey bölgesinde 2018 yılında buğday rekoltesindeki beklentiler ve ekim alanlarındaki önceki yıllara göre artış nedeni ile alım ve teslimat konularındaki ihtiyaçlar paylaşıldı. Görüşmenin ardından TMO tarafından yapılan açıklamada, Karacabey istasyonunun 2018 hububat alım sezonuna birkaç gün içinde başlayacağı ve Başköy’de de yeni bir alım istasyonu kurulacağı müjdesi verilirken, ödemelerin de 30 gün içinde gerçekleştirileceği bilgisine yer verildi.

Çiftimizin memnuniyeti için elimizden gelen çabayı göstereceğiz

Ziyaretten ve konuklarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Toprak Mahsulleri Ofisi Bandırma Bölge Müdürü Ömer Güncü yaptığı açıklamada, tüm Karacabey çiftçisini memnun edecek uygulamaların hayat geçirilmesi adına ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerini kaydetti. Güncü, Karacabey istasyonlarındaki buğday ve hububat çalışmalarına birkaç gün içinde başlayacaklarını ve 1 lira ile 1,05 lira arasında değişen fiyatlara ayrıca prim desteği vereceklerini de sözlerine eklerken, ödemeleri de 30 gün içerisinde yapacakları bilgisini verdi.

Görüşmenin ardından Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da yaptığı açıklamada, toplantıda buğday çiftçisi yararına alınan kararlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çiftçi sorunlarına çözüm konusunda resmi ve özel kurumlar nezdinde girişimlere büyük önem verdiklerini aktaran Özkan, bu yöndeki girişimlere devam etme konusunda da ‘kararlılık’ vurgusunda bulundu.