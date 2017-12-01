Çifte cinayete 53 yıl hapis cezası

2016 yılı Mart ayında meydana gelen olayda, Gökçeören köyünde iki ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, Erhan Özalp’i 8, Sinan Yalçınkaya’yı da 4 kurşunla öldürülmüş halde buldu. Ormandaki çifte infazın ardından katil zanlısı olduğu iddia edilen ve Kahramanmaraş’da yakalanan İsa Durak tutuklandı. Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten adam öldürmek’ suçundan hakkında çifte müebbet talebiyle dava açılan İsa Durak, son kez hakim karşısına çıktı. İlk duruşmadaki ifadelerini tekrarlayan Durak, “Sinan bana 20 bin lira ödeme yapacağını söylemişti. Çay içtikten sonra oturduk ve ne zaman parayı vereceğini söyledim. O da paranın 01.00 sıralarında geleceğini söyledi. Gece 01.00 sıralarında Sinan’ı aradım. ’Orhaneli yolunda buluşalım’ dedi. Gökçeören köyüne doğru ben önden, Sinan arkadan geliyordu. Köyün girişine yakın aracı sağa çektim. Bana selektör yapınca araçtan indim. Sinan, köye girmeden bir şeyler içme teklifinde bulundu. Erhan Özalp’ın elinde silah vardı. Bana doğrultunca, ‘Ne yapıyorsun’ dedim. Ben araca doğru koşunca bir el ateş etti. ’Biz ağabey, kardeşiz neden ateş ediyorsun’ dedim. Erhan ise, ‘Bedeller ödendi. Alacağız, ama vermeyeceğiz’ dedi. Kendi aracımdaki koltuğun altındaki pompalı tüfeği aldım. Mermiyi ağzına sürdüm. Arka sol tarafa ateş ettim. Sinan’a, ‘Erhan’ın elinden silahı al ateş etmeyeceğim’ dedim. O sıra Erhan, tekrar bir el ateş daha etti. Kurşun sağ tarafımdan geçince ben de 1-2 el ateş ettim. Sinan’a ateş etme kastım yoktu. Ateş sonrası aracın camları kırıldı ve ikisi birden yere düştü” dedi.

Çifte cinayete toplam 53 yıl hapis

Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti, İsa Durak’a Erhan Özalp ve Sinan Yalçınkaya’nın silahını çaldığı için toplam 15 yıl, bir kişinin kimliğini çaldığı için 5 yıl, silahları üzerinde taşıdığı için 1 yıl, Özalp ve Yalçınkaya’nın ölümüne sebebiyet verdiği için 16’şar yıldan 32 yıl hapis cezası verdi. Durak, toplam 53 yıl hapis cezasına çarptırıldı.