Çiftlik yangınında binlerce tavuk telef oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çiftlikte elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında binlerce tavuk telef oldu.

Yangın, Kazancı Mahallesi'ndeki bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde çiftlikte elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi çiftlikte çalışanlar yaptı. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Alevler, yaklaşık 1 saatlik çabanın ardından kontrol altına alındı. Çiftlikte bulunan binlerce tavuk telef olurken, yangınla alâkalı tahkikat sürüyor.