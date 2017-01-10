Çanakkale’de akciğerine fındık kaçan minik çocuk, hava ambulansıyla Bursa’ya getirilerek hayata döndürüldü.

Lapseki ilçesinde Yaşayan Gemici ailesinin 1,5 yaşındaki çocukları Yiğit Ayhan Gemici, evde yerde bulduğu fındığı ağzına atarak yemeye çalıştı. Çocuğunun ağzını silmek isteyen Ayhan Gemici, minik Yiğit’in nefes alamadığını gördü. Baba Gemici, çocuğunu hemen Lapseki Devlet Hastanesi’ne götürdü. Buradan Çanakkale Devlet Hastanesi’ne sevk edilen minik çocuğun nefes borusuna fındık kaçtığı, fındığın ilerleyerek akciğerine ulaştığı tespit edildi. Burada da müdahale edilemeyen minik çocuk için daha teşekküllü bir hastane aranmaya başlandı. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi edilebileceği öğrenilen minik çocuğu hayatta tutmak için zamanla yarışa girildi. Minik çocuk hava ambulansıyla Bursa’ya getirilerek, UÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Bölümü’nde ameliyata alındı.

Başarılı ameliyatla çocuğun ciğerinden fındık parçaları çıkartıldı. Baba Ayhan Gemici, “Aile kahvaltı yaparken çocuğumuz yerde bir tane fındık bulmuş. Ağzını burnunu silmeye çalıştım. Birden nefesi kesilip yere düştü. Hemen hastaneye götürdük. Orada ilk müdahaleyi yaptılar. Sonra hava ambulansıyla çocuğumu Bursa’ya sevk ettiler. Kısa sürede müdahale edilerek yavrum kurtarıldı. Herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

Başaralı ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Arif Gürpınar, “Çanakkale’den arandık. Bize 1,5 yaşında bir çocuğun akciğerine fındık kaçtığı söylendi. Hava çok kötüydü ve kara yolu ulaşımı mevcut değildi. Helikopterle Çanakkale’den Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edilen çocuk yoldayken ekibimle ameliyathaneyi hazırladık. Çocuk gelir gelmez hemen ameliyata alındı. Başarılı bir ameliyatla akciğerinden çok sayıda fındık parçaları çıkarttık. Ameliyat başarılı geçti. Şu an gayet iyi durumda” dedi.

"5 yaşına kadar çocuklara kuruyemiş yedirmeyin"

5 yaşına kadar kesinlikle çocuklara kuruyemiş yedirilmemesi gerektiğini söyleyen Gürpınar, "Çocuklar kuruyemişi yutamıyor, parçaları akciğerlerine kaçıyor. Ölümle neticelenen çok vakalar var” şeklinde konuştu.