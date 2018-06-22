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22 Haziran 2018 14:18

Çıkan kavgada iki kadını ağır yaralayan şüpheli polislerden kaçamadı

Bursa’da dün gece Yavuzselim Mahallesi’nde çıkan kavgada Sevda Doğan ile Zübeyde Şen’i tabancayla vurup yaraladıktan sonra kaçan Fırat E.

Çıkan kavgada iki kadını ağır yaralayan şüpheli polislerden kaçamadı

22 Haziran 2018 14:18

, Yunus timleri ve polis ekipleri tarafından yakalandı.


Olay dün gece merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde meydana geldi. Sevda Doğan ile Zübeyde Şen’i tabancayla vurup yaraladıktan sonra kaçan Fırat E., polis tarafından merkez Osmangazi ilçesinin Mihraplı Mahallesi’nde Yunus timlerinin ve polis ekiplerinin kovalaması sonucu kıskıvrak yakalandı. Hakkında yakalama kararı da bulunan Fırat E. gözaltına alınırken, iki arkadaşı ise aranıyor. Hastanede yoğun bakıma kaldırılan 2 yaralıdan Sevda Doğan’ın hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.




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