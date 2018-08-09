Çin ayçiçeği Yenişehir ovasını sevdi

Yenişehir Tarım ve Orman Müdürü Hakan Aranmaz, çiftçilere bu mahsûlü ekmelerini tavsiye etti.

Yenişehir’de bu yıl ilk kez siyah çerezlik ay çekirdeği ekiminin yapıldığını ve dönüme 400-450 kilo verim beklendiğini belirten Müdür Hakan Aranmaz, klasik beyaz ay çiçeğinden ise dönüme 150 ile 250 kilo arasında verim alındığını ifade etti. Çerezlik siyah ayçiçeğinin hasadına bir hafta sonra geçileceğini ifade eden Aranmaz, çerezlik ayçiçeği yetiştiricilerine bu mahsûlü yetiştirmelerini tavsiye ettiklerini anlattı. Çerezlik siyah ayçiçeği yetiştirmenin birçok avantajı olduğuna dikkat çeken Aranmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son yıllarda piyasada tüketici tarafından büyük rağbet gören siyah ayçiçeği Çin’den ithal edilmemiş olacak. Bunun haricinde çiftçi ayçiçeği yetiştirmekten ötürü daha fazla kazanmış olacak."

Yenişehir’de halen 40 bin dönüm alana çerezlik beyaz ayçiçeği ekimi yapıldığını vurgulayan Aranmaz, bu sezon ise çerezlik siyah ayçiçeğinin 2 bin dönüm alanda yetiştirildiğini sözlerine ekledi.

Diğer yandan Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş da, çiftçilerin çerezlik siyah ayçiçeğine yönelmelerini istedi. Çin’den ithal edilen çerezlik ay çekirdeklerinin büyük rağbet gördüğünü söyleyen Aktaş, "Çiftçi açısından da kazançlı bir tür olan siyah ayçekirdeğinin üretimi ne denli artarsa dışarıya döviz çıkışımız azalır. Madem talep var, öyleyse bu mahsulü kendi topraklarımızda yetiştirmeliyiz" diye konuştu.

Aktaş, bu arada beyaz ayçiçeği hasadının da başladığını ifade etti. Aktaş, beyaz ayçiçeğinden dönüme 150-250 kilo arasında değişen verim alındığını, tüccara kilosunun 5 TL’den satıldığını kaydetti.