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Cinayeti zevkten işledim diyen şahıs tutuklandı

Bursa İnegöl’de silahla yaraladıkları şahsın oğlunu da öldüren 2 şüpheliden birinin, sağlık kontrolü çıkışında basın mensuplarına, "Cinayeti zevkten işledim" dedi.

Bursa İnegöl'de silahla yaraladıkları şahsın oğlunu da öldüren 2 şüpheliden birinin, sağlık kontrolü çıkışında basın mensuplarına, "Cinayeti zevkten işledim" dedi. İki şahıs geniş güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde adliye çıkartıldı. Savcılığın talimatıyla zanlıların adliyeye çıkartılmasında basının görüntü alınmasına izin verilmedi. Yaklaşık 7 saat süren ifadelerin ardından cinayet olayında bir numaralı şüpheli olan Karaman A tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şahıs M.G ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Yusuf Candar'a silahlı saldırı düzenleyen Murat G. ve Kahraman A. daha sonra Candar'ın oğlu Yavuz Candar'a da iş yerinde saldırı düzenledi. Saldırın ardından Yusuf Candar hastaneye kaldırılırken oğlu Yavuz Candar olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolden geçirildi.Hastane çıkışı basın mensuplarının “neden öldürdünüz” sorusuna zanlılardan Kahraman A.'nın, "Cinayeti zevkten işledim" demesi dikkat çekti. Zanlılar yoğun güvenlik önlemleri altında tekrar emniyete götürüldü.


SABAH ADLİYE SEVK EDİLDİLER!


Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Karaman A. ile M.G'nin sorgulamaları yaklaşık 8 saat sürdü. Savcılıktaki işlemlerin ardından nöbetci mahkemeye sevk edilen şahıslardan cinayet olayında bir numaralı şüpheli olan Karaman A tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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