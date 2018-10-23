Çin'de Bursa rüzgarı

Çin'in 80 milyon nüfuslu Liaoning eyaletinin başkenti Shenyang'ta ‘Liaoning-Bursa Fotoğraf Festivali' açıldı. 5'i Çinli, 11'i Türk olmak üzere toplam 16 fotoğrafçının kareleri Bursa'yı farklı açılardan anlatıyor.

Bursa, Çin'de düzenlenen Liaoning-Bursa Fotoğraf Festivali'nde tanıtılıyor. Geçtiğimiz yıl 7. Bursa Foto Fest kapsamında konuk ülke olarak ağırlanan Çinli fotoğrafçıların Bursa'da çektiği karelerin de yer aldığı sergiler törenle açıldı. Shenyang Vali Yardımcısı Sun Delan, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar, Çin Bursa Fahri Konsolosu Nejat Yahya, Liaoning Fotoğraf Sanatçıları Federasyonu Başkanı Shi Chun, Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı (BUFSAD) Serpil Savaş, Anshan Fotoğrafçıları Derneği Başkanı Ling Jiang, BUFSAD üyesi Ali Rıza Özer ile yerel yöneticilerin de açılışına katıldığı festivalde, 11 Türk fotoğrafçının çalışmaları yer alıyor. 15 gün Liaoning eyaletinin başkenti Shenyang'ta açılan sergiler, daha sonra Bursa'nın 1991 yılında kardeş şehri olan Anshan'a taşınacak.

Aynı zamanda Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali'nin de (Bursa Foto Fest) koordinatörü olan Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar, Bursa'nın uluslararası zeminde tanıtımı için önemli bir çalışmaya imza attıklarını söyledi. Bursa Foto Fest'in 8 yılda uluslararası fotoğraf dünyasında önemli bir noktaya geldiğinin altını çizen Başlar, “İşte Bursa Foto Fest'in gücü bu. Geçtiğimiz yıl festivalde konuk ülke olarak ağırladığımız Çinli fotoğrafçılar yaklaşık 13 gün boyunca kentimizi fotoğrafladı. Sonrasında iletişimimiz devam etti ve bizlere Shenyang'ta, ‘Liaoning-Bursa Fotoğraf Festivali' düzenleyerek Bursa'yı, Çin'in 80 milyon nüfuslu Liaoning Eyaleti'nde tanıtmak istediklerini söylediler. Bizlerde hemen Bursa Kent Konseyi olarak fahri konsolosumuzla ve BUFSAD'la bir araya geldik. Aslında çok küçük dokunuşlarla büyük adımlar atabiliyorsunuz. Bizlere her anlamda destek olan ve güç katan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Alinur Aktaş'a da teşekkür ediyoruz. Bu çalışmayı kendisi ile paylaştığımızda aynı heyecanı bizlerle beraber yaşadı” dedi.

Çin'in ikinci ülkesi olduğunu söyleyen Çin Fahri Konsolosu Nejat Yahya ise Liaoning eyaletinin başkenti Shenyang ve Bursa'nın kardeş şehri Anshan'da gerçekleşen bu önemli organizasyonda Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang, Kültür Ateşeleri Whang Chao, Ruilin Shi ile Shenyang'taki devlet görevlisi Zhang Zhi Guang'ın emeklerinin büyük olduğunu ifade etti.

BUFSAD Başkanı Serpil Savaş, bu tür festivallerin kültür ve sanat anlayışları arasında köprü olduğunu, dünya barışına hizmet ettiğini söyledi. Savaş, “İki ülke arasında fotoğraf aracılığıyla kurduğumuz dostluğun daimi olmasını diliyorum. Bu işbirliklerinin gerçekleşmesinde ve sürdürülebilir olmasında bizlere destek olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

15 gün Shenyang'ta, 15 günde Bursa'nın kardeş şehri Anshan'da açık kalacak festivalde Çin'den Shi Chun, Li Jienan, Cui Bo, Ling Jiang ve Xin Min, Türkiye'den ise İsmail Şeker, Ceyhun İrgil, Kamil Fırat, Fatih Özenbaş, Necla Elles Orhan, Ahmet Çetin, Ali Rıza Özer, Salih Kuş, Aygül Öztürk, Galip Olcayto ve Hayri Yıldırım'ın fotoğrafları yer alıyor.