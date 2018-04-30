Çinide açan çiçekler

Nilüfer Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla iki yıl boyunca çini ve ev mefruşatı eğitimi alan Ahmet Yesevi ve Balat Mahallesi Kadın Derneği üyeleri, Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde sergi açtı. Ebru Şentürk’ün verdiği kursta ortaya çıkan eserler sergilendi. Sergi açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Turan, Balat Mahallesi Muhtarı Ersin Yetik ve çok sayıda davetli katıldı. Kadınları başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Bozbey, çini sanatının Türk toplumundaki önemini vurguladı.

16 kursiyerin 200’ün üzerinde eserinin yer aldığı sergide, takı, sehpa, ayna ve dekoratif çalışmalar teşhir ediliyor.