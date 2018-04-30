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30 Nisan 2018 17:41

Çinide açan çiçekler

Bursa’da, Ahmet Yesevi ve Balat Mahallesi Kadın Derneği üyelerinin çalışmalarının yer aldığı “çini ve ev mefruşatı” sergisi, Nilüfer Belediyesi Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde açıldı.

Çinide açan çiçekler

30 Nisan 2018 17:41


Nilüfer Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla iki yıl boyunca çini ve ev mefruşatı eğitimi alan Ahmet Yesevi ve Balat Mahallesi Kadın Derneği üyeleri, Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde sergi açtı. Ebru Şentürk’ün verdiği kursta ortaya çıkan eserler sergilendi. Sergi açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Turan, Balat Mahallesi Muhtarı Ersin Yetik ve çok sayıda davetli katıldı. Kadınları başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Bozbey, çini sanatının Türk toplumundaki önemini vurguladı.


16 kursiyerin 200’ün üzerinde eserinin yer aldığı sergide, takı, sehpa, ayna ve dekoratif çalışmalar teşhir ediliyor.




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