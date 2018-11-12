Çitlenbik Parkı çocukların eğlence merkezi oldu

Nilüfer Belediyesi'nin kente yeni kazandırdığı parklardan biri olan Konak Mahallesi'ndeki Çitlenbik Parkı, çocukların aileleriyle keyifli anlar geçirdiği alan haline geldi.

‘Gülümseyin Nilüfer'desiniz sloganıyla Bursa'da örnek bir yönetim anlayışı sürdüren Nilüfer Belediyesi, kentin yeşil kimliğini korumak için yeni parkları vatandaşların hizmetine sunuyor. Konak Mahallesi Kılavuz Sokak'ta yapımı tamamlanan Çitlenbik Parkı da çocukların aileleriyle keyifli vakit geçirmelerine olanak sağlıyor. 2 bin 950 metrekare alan üzerinde 2 bin 300 metrekare yeşil alanı bulunan Çitlenbik Parkı, çocuk oyun grubu ve oturma alanlarıyla her yaştan vatandaşın dinlenme merkezi haline geldi.

Nilüfer Belediyesi, Çitlenbik Parkı gibi çok sayıda parkı kente kazandırmak için çalışmalarını sürdürürken, bakıma ihtiyaç duyan parkları da yeniliyor.