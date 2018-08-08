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08 Ağustos 2018 13:41

Civcivlerin üzerine tavuk yerine horoz yattı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, yumurtadan yeni çıkan civcivlere anaç tavuk gibi kol kanat geren horoz görenleri şaşırtıyor.

Civcivlerin üzerine tavuk yerine horoz yattı

08 Ağustos 2018 13:41


Uluköy Muhtarı Yurdanur Ülker’e ait tavuk kümesinde bir horozun tavuk gibi civcivlere sahip çıkması ve onları koruyup kollaması herkesi hayretler içinde bırakıyor. Buna kendisinin de önce çok şaşırdığını belirten Yurdanur Ülker, “Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum. Normalde tavuk, civcivler yumurtadan çıktıktan sonra belli bir seviyeye gelene kadar onları hiç yalnız bırakmaz. Ama burada iş biraz ters oldu. Civcivler yumurtadan çıkar çıkmaz anne tavuk civcivlerle hiç alâkadar olmadı. Kümeste bulunan horoz, yumurtadan yeni çıkan civcivlerle anaç tavuk gibi ilgilenmeye başladı. Civcivlerin yanından hiç ayrılmıyor. Onları besliyor, koruyup kolluyor. Diğer tavuk ve horozların saldırılarına mani oluyor. Annelerinin yerine onlara horoz bakıyor” dedi.




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