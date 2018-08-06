Çivi toplarken asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

katına çıkan çocuk, asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Fatih Mahallesi Menderes Caddesi Taşkesen Sokağı üzerindeki inşaat alanında meydana geldi. F.H. (10) iddiaya göre çivi toplamak için inşaatın 3. katına çıktı. Dengesini kaybeden F.H, asansör boşluğuna düştü. F.H.’nin feryatlarına koşuşturan işçiler, durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan F.H.’yi ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi kaldırdı. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.