Çobanlar Karacabey’de Buluştu

Öğretmenler Parkı’nda gerçekleştirilen “Türkiye Çobanları Küçükbaş Hayvan ve Ekipmanları Tanıtım Günleri” Karacabey Belediyesi öncülüğünde başladı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bursa İl Müdürü Hacı Dursun Yıldız,, ” Tarım, insanoğlunun doğumundan ölümüne kadar herkesi ilgilendiren çok geniş bir sektör. Dolayısıyla, herkes aynı anda üretici herkes aynı anda tüketicidir. Eğer üretimden geri çekilerek sadece tüketici olursak, üretenin ürettiğinin kıymetini bilmezsek o zaman bizim, Türkiye’nin ve insanlığın yok olduğu anlamına gelir. Gıdasının kendisine yeten ülkeler bağımsız ülkelerdir. Ülke olarak biz çiftçimizin sayesinde 80 milyon insanımızı ve 40 milyona yakın turistimizi besleyip, buna istinaden 17 milyar dolarlıkta ziraî ihracat yapmaktayız. Yüzde 40’lara varan bir israf söz konusu. İşte bütün bu israfı önlemenin yolu tüketicilerimizin üreticilerin alın terinin kıymetini bilerek israftan kaçınması ile olur. Ülkemizde yaklaşık 44 milyon küçükbaş hayvan varlığına sahip olmamıza rağmen Bursa olarak 472 bin küçükbaş hayvana sahibiz. Bunun yaklaşık 90 bini Karacabey ilçemize ait. Karacabey, Bursa’ya baktığımızda küçükbaş hayvancılıkta en önde olan ilçe. Bu yüzden Karacabey’de bulunan çiftçilerimizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin her bölgesinden ve yurt dışından gelen çobanları Karacabey’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ”Tarım ve hayvancılığın başkenti olarak anılan bir ilçede yaşıyoruz. Küçükbaş hayvancılık çok önemli. Tarım ve hayvancılık sektörünün birçok sıkıntısı var. Bunu hükümet yetkililerimiz, muhalefet partilerimiz, belediyelerimiz ve sektör paydaşlarıyla çözmeyi hedefliyoruz. Çünkü ülkemiz açısından çok önemli, ihmal edilmemesi gereken stratejik bir alan. Çobanlık önemli bir meslek. Ben küçük yaşta, dedemin ve dayılarımın yanına gittiğimde, kısa bir süre de olsa çobanlık yaptım. Bu işin ne kadar meşakkatli bir meslek olduğunu biliyorum” dedi.

Stantlar gezilirken gebe bir koyun doğum yaptı. Doğan kuzuya “Karacabey” ismi verildi. Öte yandan,fuar süresince Türk Çoban Köpekleri Türkiye Şampiyonası ve Koç Yarışması, Türk Çoban Köpekleri Irk Standartları Yarışması, Damızlık Koç Yarışması ve Damızlık Koç İhalesi gibi pek çok faaliyete imza atılacak.