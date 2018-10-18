Çocuğa saldıran köpekler sahipli çıktı

Bursa'da bir çocuğa saldırıp kaçan köpekleri yakalayan Yıldırım Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, köpeklerin sahipli ve aşılarının tam olduğunu tespit etti.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesinde bir çocuğa saldıran köpekler ile ilgili Yıldırım Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Gelen şikayet üzerine vakti kaybetmeden harekete geçtiklerini belirten Yıldırım Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Köpek sahipli, aşıları ve karneleri tam olan bir hayvan. Tarafımızca yedi emine alarak sahibine de yedi emin formu imzalattık. Isırılan yavrumuza ve ailesine de bu konuyla ilgili bilgi verdik. Kendisinin de olaydan sonra hastaneye sevki sağlanmış. Aşıya, kuduz aşısına başlanmıştır. Olay tamamen kontrolümüz altındadır. Sokak canlılarına karşı bu şekilde yapılan bir haber ile linç kampanyası başlatılmasını doğru bulmuyoruz” diye konuştu.

Köpeğin bir grup çocuk tarafından taşlandığını öğrendiklerini dile getiren yetkililer, “Köpek tarafından ısırılan yavrumuzun psikolojisinin ne kadar bozulabileceğini tahmin edebiliyorum. Kesinlikle bu yavrumuzun yanındayız. Bu çocuk yıllarca bu psikolojiyle, bu fobiyle yaşamak zorunda kalacak. İleride belki çocuklarına bile bu konuya aksettirecek. Yıldırım Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü çocukların hayvan fobilerini yenmesi için müdürlüğümüzde ve okullarda eğitim veriyoruz. Son 10 gün içerisinde 30 tane okulda bin 400 civarında öğrencimize eğitim verdik. Yıldırım Belediyesi olarak ısırılan çocuğumuzun ailesine ve kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” diye konuştu.

"Çocuklar köpeklere taş attı"

Yedi yıldır olayın gerçekleştiği sokakta ikamet ettiğini vurgulayan Muazzez Yalçın ise, “Bu köpeklerde ben kendi bildim bileli burada yaşıyorlar. Köpeklerin sahibi olsun, biz olalım hayvanlara her zaman yiyecek veriyoruz. Benimde torunlarım var, gelinlerim var bizleri neden ısırmıyorlar? Dün bir grup çocuk köpeklere taş atarak hayvanları kızdırmaya çalıştı. Bunun üzerine de hayvanlar bu taş atan çocuklara saldırmışlar” dedi.

Mahalle esnafı Halim Özen ise, yaklaşık 10 -15 kişilik çocuk grubunun köpeklere taş atarak kızdırmaya çalıştığını bunun ardından köpeklerin dışarı çıkarak çocukları kovalamaya başladığını söyledi.