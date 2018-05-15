Çocuğun eğitiminde ve gelişiminde ailenin rolü

Davranış bozukluklarının ele alınması durumunda çocuklar gelişim dönemlerinde ki sorunların çözümünde engellerle karşılaşabileceğini belirten Özel Teknoloji Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanı Sena Girgin, "Engellerin çözümü sonraki gelişim dönemine ertelenmesi ile ortaya çıkan durumdur. Kardeş kıskançlığı, saldırganlık, tırnak yeme bu duruma örnek gösterilebilir. Aile olarak nasıl bir yol izlememiz gerektiğini bilemiyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi anne-babanın ortak bir yol izlemesi gerekmektedir. Kardeş kıskançlığı konusunda değinecek olursak fiziksel zarar vermedikleri sürece anne-baba tartışmalarına müdahale etmemeli. Karşılıklı olarak fikirlere saygı duymaları gerektiği baskı kurmadan anlatılmalıdır. Büyük olan kardeşin eşyaların onun izni olmadan bebeğe verilmemelidir. Artık o bir birey, saygı duyulduğunu hissetmek istiyor. Saldırganlık genellikle kendi akranlarına ve anne babaya öfkelenince zarar vermeyi hedefleyen davranışlarda bulunması ile oluşuyor. Sadece fiziksel olarak değil, özellikle aile bireylerine karşı “seni sevmiyorum” cümlesi ile duygusal olarak zarar verme eğilimi vardır. Ailenin bu gibi durumlarda vermesi gereken tepki “şuanda sinirli olduğun için bu cümleyi kuruyorsun, biz senin anne ve babanız, bunu değiştiremeyiz ve biz seni çok seviyoruz.” olmalıdır" dedi.

Anne babanın tutumlarına şiddet eğilimli olmaması gerektiğini belirten Rehberlik ve Psikolojik Danışmanı Sena Girgin, "Unutmamalıyız ki çocuğunuz kaç yaşında olursa olsun sizleri rol model almaktadır. Kendi içinizde (aile içi eğitim) uyguladığınız yöntemler baskıcı eğitim olmamalıdır. Çocuğunuz saldırgan tavırlar sergilerken onunla ısrarcı bir şekilde konuşma, tartışma ortamı yaratılmamalıdır. Sosyal olgunluğa uygun bir şekilde çeşitli sorumluluklar verilip, başarma duygusu yaşanması sağlanmalıdır. Baskıcı tutumlar, çocuğun ihtiyacı olan güven ve sevgi almaması gibi birçok etmeni vardır. Aile olarak “tırnağını yeme” uyarısında bulunmak, bu konuda çocukta daha çok ilgi uyandıracaktır. Bu gibi uyarılar yerine ellerini meşgul edecek uğraşlar verilmeli, çocuğun hangi durumlarda tırnak yeme davranışında bulunduğu belirlenmeye çalışılmalıdır. Genellikle okul, ortam, ev değişikliği, kardeşinin doğumu bu davranışı tetiklemektedir" diye konuştu.

Çok fazla kural koymak çocukları daha çok belirsizliğe ve kaygı durumuna sürüklemekte olduğunu ifade eden Girgin, okul çağı çocuklarımızda okul - aile işbirliği içerisinde uyulması gereken kuralları ortak dille vermelidir" şeklinde konuştu.