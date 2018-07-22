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22 Temmuz 2018 09:45

Çocuğunu hastaneye yetiştirmeye çalışırken otomobiliyle dükkana daldı

Bursa’da çocuğunu hastaneye götürmek için aşırı hız yapan sürücü sokak arasında bulunan bir kıraathaneye daldı.

Çocuğunu hastaneye yetiştirmeye çalışırken otomobiliyle dükkana daldı

22 Temmuz 2018 09:45

Şans eseri kıraathanede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.


Kaza Bursa’nın Merkez Yıldırım ilçesi Kurtbasan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece çalışan T.M.(29) isimli şahıs sabah saatlerinde çocuğunun hastalandığını öğrendi. Eve gidip çocuğunu hastaneye götürmek isteyen T.M. yolda paniğe kapılarak gaz ve frenin yerini karıştırarak direksiyon hakimiyetini kaybedip, Yaşar Çakar isimli şahsa ait kıraathaneye daldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Otomobil sürücüsü kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, araç ve iş yeri kullanılamaz hale geldi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar çarpmanın sesiyle bomba patladığını zannederek sokağa döküldü.


İş yeri sahibi Yaşar Çakar, "Sabah kahvaltı yapacaktık, büyük bir gürültü geldi. Aşağıya indiğimde dükkanıma araba girdiğini gördüm. Şoför alkollü değilmiş çocuğunu hastaneye götürecekmiş. Her taraf dağılmış dükkan kullanılamaz hale geldi. Şoför benim hasarımı karşılayacağını söyledi. Eğer karşılarsa ben de şikayetçi değilim" dedi.


Olayı gören çevredeki bir vatandaş da, "Ben balkondaydım fren sesi ile arabanın gelişini takip ettim. Araba çok hızlı geldi. Duyduğuma göre çocuğu hastaymış onu hastaneye yetiştirmek için panik yapmış. Ben arabada panik yaptığını gördüm gaz ile freni karıştırdı. Ben de polis ekiplerine söyledim. Şoför arkadaş da doğru olduğunu, direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirtti. Zaten çocuğunu düşünmekten direksiyonu o şokta hızlı girişinde kaybettiğini düşünüyoruz" diye konuştu.




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