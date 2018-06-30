Çocuğunuzun vücudundaki morarmalara dikkat

Dr. Aziz Polat, çocuğun benzi soluk görünüyorsa, vücudunda durduk yere morarmalar oluyorsa, kesik veya diş çekiminde kanı bir türlü durmuyorsa, bir uzmandan destek almakta fayda olacağını söyledi.

Çocukluk çağında görülen en büyük sorunların başında kan hastalıkları geldiğini belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Dr. Aziz Polat, "Kan vücudumuzun her hücresine ulaşan yaşamsal sıvıdır. Erişkinde 4-5 litre, çocuklarda 80 miligram/kilogram kan bulunur. Kan plazma ve kan hücrelerinden oluşur. Kan hücreleri alyuvar (eritrosit), akyuvar (lökosit) ve kan pulcuğudur (trombosit). Kan hücreleri kemik iliğinde üretilir ve devamlı yenilenir. Kan ve kan hücrelerinin dokulara oksijen taşımak, pıhtılaşmayı sağlayarak kanamayı önlemek ve hastalıklara karşı vücudu savunmak gibi çok önemli görevleri vardır. Kan hücrelerinin hastalıkları ile ilgilenen bilim dalı hematolojidir. Hematolojik hastalıklar kalıtsal (genetik) veya sonradan edinilmiş (akkiz) olabildiği için doğumdan ölüme kadar her dönemde görülebilir" dedi.

Çocuklarda görülen kan hastalıklarının yaş gruplarına göre ayrıldığını ifade eden Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Polat, "Yenidoğan bebeklerde kan hastalığını düşündüren bulgular, bir aydan uzun süren sarılık, göbek kanaması, göbeğin geç düşmesi, aşı veya enjeksiyon yapılan yerlerde kanama, morluk, sertlik oluşması, sünnet sonrası durmayan kanama, beyin kanaması veya mide-barsak kanaması geçirenler. Süt çocukluğu döneminde (2 ay-2 yaş) kan hastalığı belirtileri, karın şişliği karaciğer, dalak büyümesi, kilo alamama, büyüyememe, iştahsızlık, solukluk, halsizlik, huzursuzluk, gözlerde sararma, diz, dirsek, ayak bileği eklemlerinde tekrarlayan ağrılı şişlikler, ciltte tekrarlayan morluklar, sünnet sonrası durmayan kanama, boyunda kitle, lenf bezi büyümesi, okul öncesi çocuklarda kan hastalığı belirtileri, kemik ve eklem ağrıları, sebebi belli olmayan ateş, tekrarlayan burun ve dişeti kanamaları, diş çekimi sonrası durmayan kanamalar, solukluk, sarılık, boyunda, koltuk altında lenf bezi büyümeleri, karın ağrısı, karında şişlik, vücutta morluklar ve kırmızı lekeler. Okul çağı ve ergenlik dönemi çocuklarda kan hastalıkları belirtileri ise, kızlarda uzun süren ve fazla miktardaki adet kanamaları, solukluk, halsizlik, çabuk yorulma, kilo kaybı, iştahsızlık, kemik ve eklem ağrıları, karın ağrısı, boyunda, koltuk altında, kasıkta lenf bezi büyümeleridir" diye konuştu.

Çocuklarda en sık görülen kan hastalığının anemi (kansızlık) olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Aziz Polat, "Bunun en önemli sebebi yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu oluşan demir eksikliği ve vitamin B12 eksikliğidir. Kalıtsal anemi sebepleri talasemi (Akdeniz anemisi), orak hücre anemisi, G6PD enzim eksikliğidir. Çocuklarda görülen sık görülen kanama, pıhtılaşma bozuklukları hemofili, Von Willebrand hastalığı ve İTP’dir (immun trombositopenik purpura). Çocuklarda görülen kötü seyirli kan hastalıkları lösemi (kan kanseri) ve lenfomadır (lenf bezi büyümeleri). Ölümcül olabilen ve hızla yayılan bu hastalıklara erken tanı konur tedavisi hemen başlanırsa kurtulma şansı yüksektir. Çocuklarda kan hastalığından şüphelenildiği zaman aile hekimi, çocuk hekimi, çocuk hematolojisi uzmanına başvurulmalıdır. Doktorun önerisine göre kan tahlilleri yapılması gerekebilir. Hematoloji uzmanı periferik yayma, kemik iliği incelemesi, ileri hematolojik tahliller yaparak kesin tanıyı koyacak ve tedaviyi planlayacaktır. Sonuç olarak çocuklarda bebeklikten ergenlik sonuna kadar olan dönemde (0-17 yaş) kalıtsal ve akkiz birçok kan hastalığı görülebilir. Yukarıda saymış olduğumuz belirtiler yönünden aileler dikkatli olmalı ve en kısa zamanda doktora başvurmalıdır" ifadelerini kaydetti.