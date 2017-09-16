Çocuk kavgası büyüdü, mahalle karıştı

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Osmangazi İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan Trafo Caddesinde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan çocuklar arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga başladı. Kavgaya daha sonra çocukların aileleri de katılınca mahalle bir anda karıştı. Kavgada 2 kişi hafif yaralanarak Bursa Devlet Hastanesine kaldırılırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Kalabalığın dağılmaması üzerine Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iknaları sonucu mahalleli evlerine dağıldı.