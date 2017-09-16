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16 Eylül 2017 05:29

Çocuk kavgası büyüdü, mahalle karıştı

Bursa’da çocukların kavgasına aileler de karıştı, mahalleli ayağa kalktı.

Çocuk kavgası büyüdü, mahalle karıştı

16 Eylül 2017 05:29


Edinilen bilgiye göre olay, merkez Osmangazi İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan Trafo Caddesinde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan çocuklar arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga başladı. Kavgaya daha sonra çocukların aileleri de katılınca mahalle bir anda karıştı. Kavgada 2 kişi hafif yaralanarak Bursa Devlet Hastanesine kaldırılırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Kalabalığın dağılmaması üzerine Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iknaları sonucu mahalleli evlerine dağıldı.




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