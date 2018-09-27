Çocuk kliniği yenilendi

Hastanenin dördüncü katında bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği-1, en son standartlara göre yenilendi. Yenilenen klinik törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Uludağ Üniversitesi'nin fiziki yapılanmasına dair 35 yıllık bir plan hazırladıklarını söyledi. Tıp Fakültesi Hastanesi'nin 500 yataklı olarak yapıldığını ancak şu anda kapasitesinin üstüne çıkan bir hastane haline geldiğini ifade eden Rektör Ulcay, bunun da sıkışıklık ve aksamalara yol açtığını kaydetti. Sorunlara çözüm arayışları ile ilgili bilgi veren Ulcay, şöyle devam etti:

“Sıkışıklıkları ve aksamaları gidermek için öncelikle bir çocuk hastanesi gündeme getirdik, hep beraber planladık. Cumhurbaşkanımız, kadın doğum hastanesi olmadan olmaz dedi ve çocuk hastanesine onu da ekledik. Oldukça büyük bir hastane. 140 bin metrekare alanda hizmet verecek. Şu anda hastanemiz 168 bin metrekare, neredeyse ona yakın büyüklükte bir çocuk ve kadın doğum hastanesi. Projede birkaç kez değişiklik yapmak zorunda kaldık. Ekim ayı sonunda hazır olacak projeleri. Bütçesi de çıktı. Üç-dört senede biterse büyük bir rahatlama olur.”

Acil servis genişleyecek

Acil serviste de büyük bir çalışma başlattıklarını, doğumhane ve tüp bebek merkezini başka yere taşıyarak, bu katı tamamen Acil'e dahil etmeyi planladıklarını dile getiren Rektör Prof. Dr. Ulcay, “Bir hastane için Acil servis çok önemli. Aşırı yoğun oluyor. Doğumhane ve tüp bebek merkezini oradan taşıyarak katı tamamen acile vereceğiz. Bu da hasta ve yakınlarının sıkıntısını önemli ölçüde giderecek” diye konuştu.

Rektör Ulcay, refah seviyesi yükseldikçe beklenen yaşam ömrünün de arttığını göz önüne alarak, kanser hastalıkları için büyük bir onkoloji hastanesi yapmayı da planladıklarını sözlerine ekledi.

Başhekim Doç. Dr. Yakup Canıtez de konuşmasında, göreve ilk başladıklarında tüm hastanede önce altyapıdan başlayarak büyük çapta fiziksel yenilenme dönemine girdiklerini, bu kapsamda ısıtma sistemlerinden kanalizasyon alt yapısına dek görünmeyen ama hastaneyi ayakta tutan birçok önemli altyapı işleri yaptıklarını anlattı. Daha sonra da en kötü durumda olan alan ve kliniklerden başlayarak fiziksel yenilenme sürecine geçtiklerini belirten Başhekim Canıtez, “En eksik yerlerden biri olan çocuk kliniği, 2018 sağlık binaları standartlarına uygun olarak tüm altyapısıyla yeni baştan yapıldı. Uzun ve yorucu çalışmalar sonrasında çok güzel bir klinik ortaya çıktı. Üniversitemiz üst yönetimine başta Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay olmak üzere desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya da, çocuk kliniğinin en çok onarım isteyen kliniklerden biri olduğunu vurgulayarak, bu onarımı ayrıntılarıyla planlayıp gerçekleştiren Başhekim Doç. Dr. Yakup Canıtez'e teşekkür etti.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilgün Köksal da, eski haliyle hizmet ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz hale gelmiş olan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları-1 kliniğinin güncel standartlara göre tamamen inşa edildiğini ve Tıp Fakültesine yakışır hale getirildiğini söyleyerek Rektör Ulcay ve Başhekim Yakup Canıtez'e teşekkür etti.

Toplam 28 hasta odası, 34 yatak, 4 günübirlik yatak bulunan hastanenin dördüncü katındaki Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği-1; tüm alt yapısı ile tıbbi tesisatı ile diğer tesisatları ile tamamen yeniden inşa edildi.

Sağlık hizmeti sunum kalitesi, hasta güvenliği, tesis güvenliği standartları gerekli düzeyde sağlandı. Klinik içinde bir endoskopi ünitesi, bir de nefroloji periton diyalizi ünitesi ek olarak yenilendi. Ayrıca güncel standartlara göre klinikte daha önce mevcut olmayan hemşire çağrı sistemi ve izolasyon uyarı sistemleri de yapıldı.

Kliniğin tüm tıbbi gaz sistemi ve pendantlar tamamen yeniden yapıldı. Hasta odalarında hasta yatakları, etajerler, refakatçi kanepeleri, televizyonlar, klimalar, buzdolapları ve diğer gerekli techizat yenilendi.