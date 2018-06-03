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03 Haziran 2018 01:56

Çocuk parkında silahlı kavga: 1 yaralı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde vatandaşların uzun zamandır ışıklandırması için mücadele verdiği çocuk parkında silahlar konuştu.

Çocuk parkında silahlı kavga: 1 yaralı

03 Haziran 2018 01:56

4 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


Bursa’nın Gemlik ilçesinde vatandaşların aydınlatılması ve çevre güvenliğinin alınması için mücadele ettiği öğrenilen Yunus Emre Çocuk Parkı içerisinde 4 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Olayda H.G (22) isimli bir genç belinden ve kalçasından yaralandı. Arkadaşları tarafından Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesine kaldırılan H.G’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kavgaya karıştığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Yaralı gencin ailesi hastaneye akın etti. Güvenlik güçleri herhangi bir taşkınlık yaşanmaması için çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.


Öte yandan kavganın yaşandığı çocuk parkında daha önce de benzer olaylar yaşandığı ve çevredeki vatandaşların ışıklandırma ile çevre güvenliği için uzun zamandan beri mücadele ettiği öğrenildi.


Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü olay ile ilgili incelemelere devam ediyor.




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