‘Çocuk Sokağı’nda sona doğru

6 yaş grubundaki çocukların tasarladıkları projenin ikinci aşaması olan ’Sokakta tasarım’ kısmı da uygulamaya geçti.

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi, Çağdaş Eğitim Kooperatifi ve Özel 3 Mart Beşevler Anaokulu’nun ortak girişimiyle geliştirilen Çocuk Sokağı Projesi’nde sona gelindi. Çocuk Sokağı Projesi 2. Dönem Final Sunumu 3 Mart Beşevler Anaokulu’nda gerçekleşti.

Sunumda Nilüfer Belediye Başkan Vekili Rahşan Duygu Tursun, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Nazlı Yazgan ve Nilüfer Belediyesi Koordinatörü Dr. Sibel Özer de yer aldı.

Nilüfer Belediye Başkan Vekili Rahşan Duygu Tursun, Çocuk Sokağı Projesi’nin bir sokak ve parktan öte kamusal alanların ilişkilendirilmesini içerdiğini belirterek, projenin artık hayata geçmek üzere olduğunu ifade etti. Projenin, 6 yaş grubu , yani erken çocukluk dönemindeki çocuklarla yapılmasının çok önemli olduğuna dikkat çeken Tursun, “Çocuk Sokağı Projesi kapsamında geçen yıl çocuklarla yapılan eğitim oldukça verimli geçmişti. Şölen tadında kutlamıştık. Bu yıl projemizin ikinci kısmı olan sokakta tasarım hayata geçirildi. Projenin en önemli vurgusu, çocukların mekanı tanıyor olmaları, aynı zamanda tasarım alanının kullanıcısı olmalarıdır. Dolayısıyla tasarımcı- kullanıcı ilişkisinde her iki tarafta yer almaları projeyi daha değerli kılmaktadır. Çocuk Sokağı ve Park projemizi Mahalle Komitemizle de paylaştık. Büyük beğeni alan projemiz olumlu karşılandı. Şimdi sadece projenin hayata geçmesi kaldı” diye konuştu.

Konuşmaların ardından çocuklara katılım belgeleri verildi. Çocukların hazırladığı proje çalışmalarının yer aldığı fotoğraf sergisi de izlenime açıldı. Şubadap Çocuk Orkestrası’nın verdiği konser bütün katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Çocuk Sokağı ve Park Alanı, Çamlıca Mahallesi’ndeki Lale Sokak trafiğe kapatılarak hayata geçirilecek. Burada çocuklar kendi tasarladıkları sokakta gönüllerince oyunlar oynayabilecek.