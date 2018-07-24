Diğer
Kategoriler
24 Temmuz 2018 14:02

Çocuk tacizcisi zanlısına meydan dayağı

Bursa’nın Kestel ilçesinde yaşları küçük 3 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen şahıs, mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istendi.

Çocuk tacizcisi zanlısına meydan dayağı

24 Temmuz 2018 14:02

Polis ekiplerinin vatandaşın elinden zor aldığı şahıs tutuklandı.


Olay, Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Bir firmaya ait kampanya broşürleri dağıtan M.B.’nin, mahallede gezen yaşı küçük 3 çocuğu taciz etmeye kalkıştığı ileri sürüldü. O esnada mahalledeki vatandaşlar olayı fark etti ve M.B.’ye saldırmaya başladı. Konuyla ilgili ihbar alan polis ekipleri olay yerine gittikleri zaman M.B.’nin vatandaş tarafından linç edilmek istendiğini gördü. M.B.’yi vatandaşın elinden zor alan ekipler şahsı gözaltına alıp emniyete götürdü. İlk işlemlerinin ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen M.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın iddiaları kabul etmediği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç