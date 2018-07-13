Çocuklar 15 Temmuz şehitlerini dualarla andı

Program, şehitlere saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 13 yaşındaki Mudanya Havva Ana Yatılı Kur’an Kursu öğrencisi hafız Miraç Efe Şimşek’in Kur’an tilavetiyle devam etti. Mudanya Müftüsü E. Mehmet Soylu yaptığı açılış konuşmasında, 15 Temmuz ve akşamı gelişen olaylarda Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla halkı diri tutmak için yapılan faaliyetlere değindi. Soylu, "Hiçbir güç Allah aşkı ve vatan sevgisiyle dolu yüreklerden üstün olamaz. Kimse bizi Allah adına Allah ile aldatmamalı, bizim vazifemiz sadece namaz kıldırmak, camileri yöneltmek, cenazeleri kaldırmak değil. Bizim vazifemiz aynı zamanda aziz milletimizin zor zamanlarında maneviyatını ayakta tutmaktır. İstiklal ve bağımsızlığımız için çaba göstermek, bu bizim aynı zamanda imanımızın gereğidir" diyerek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Söz alan Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer de bir daha böyle oluşumların meydana gelmemesi dileklerinde bulunarak, aziz şehitlerimiz için rahmet, gazilerimiz için şifa dileklerinde bulundu. Programı hazırlayan ve iştirak edenlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Miniklerin gösterileri seyredenleri duygulandırdı

Programda Diyanet İşleri Başkanlığının 15 Temmuz için özel olarak hazırladığı slayt gösterisi sunuldu. 4-6 yaş Mudanya Müftülüğü Akşemsettin Kur’an Kursu öğrencilerinin hazırladıkları şiir, drama ve dualarıyla program son bulurken, salonu dolduran misafirler ellerindeki bayrakları program süresince salladılar. Program çıkışı İlçe Müftülüğü katılımcılara ikramlarda bulundu. “15 Temmuz ve Vatan Sevgisi” temalı kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere bisiklet ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Mudanya camilerinde sabah namazı ile başlayan sala, tesbihat, tekbir, tehlil ve dualar ile cuma namazı öncesi vaaz, mevlit, Kur’an ve dualarla devam etti. Cuma namazından sonra okunan 100 bin hatim, şehitlerin ruhlarına bağışlanmasıyla son buldu.