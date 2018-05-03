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03 Mayıs 2018 15:36

Çocuklar animasyon film yapımını öğrendi

Nilüfer Belediyesi’nin Aykırı Sinema Derneği ile birlikte Çalı Kadın ve Çocuk Akademisi’nde düzenlediği Stop-Motion Animasyon Atölyesi’ne katılan çocuklar, animasyon film yapımını öğrenerek keyifli anlar geçirdi.

Çocuklar animasyon film yapımını öğrendi

03 Mayıs 2018 15:36


Nilüfer Belediyesi Çalı Kadın ve Çocuk Akademisi’nde düzenlenen faaliyetlere katılan çocuklar, hem yeni bilgiler öğreniyor, hem de iyi vakit geçiriyor. Bunlardan biri de Stop-Motion Animasyon Atölyesi oldu. Atölyeye 10-13 yaş grubu çocuklar katıldı. Stop-Motion Animasyon Atölyesi’nde, bir animasyon film türü olan stop-motion tekniği, çocukları geliştirmek için kullanıldı. İki aşamadan oluşan atölyenin teorik kısmında, çocuklara, animasyon filmlerin nasıl yapıldığına dair bilgi verildi. Animasyon film yapım aşamalarını gören çocuklar, uygulama kısmında verilen temalar doğrultusunda kendi karakterlerini oluşturdu. Uzay temalı anlatımda, hangi canlıların uzayda daha kolay yaşayabilecekleri fikrinden yola çıkılarak oluşturulan karakterler ve objeler yer aldı.


Atölyede çocukların kolay ulaşabileceği malzemeler kullanıldı. Çocuklar, ulaşabildikleri malzemeler ile stop-motion tekniğini kullanarak kendi filmlerini çekebileceklerini tecrübe etmiş oldu.




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