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Çocuklar “Bahçe”yi sevdi

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, yeni bir çocuk oyunuyla küçük tiyatroseverlerin karşısına çıktı.


Nilüfer Kent Tiyatrosu, “Yeni Dünya-Bir Uzay Macerası” isimli çocuk oyununun ardından “Bahçe” ile küçük tiyatroseverlerin karşısına çıktı. Prömiyeri Konak Kültürevi'nde yapılan oyun ilgi gördü. Şamil Yılmaz'ın yazdığı, Tülin Sağlam'ın yönettiği oyun, iki bahçe komşusunun bir arada yaşama mücadelesini konu alıyor. Dekor ve ışık tasarımı Cem Yılmazer'e, müziği Burçak Çöllü'ye, kostüm tasarımı da Bengisu Mukiyen Liman'a ait olan “Bahçe” isimli oyunda Eda Nur Tuzlacı, Fırat Üste ile Özgür Özyılmaz rol alıyor. Sibel Erdenk'in danslarıyla eşlik ettiği oyunun müziğini Burçak Çöllü yaptı.


Oyunun prömiyerin ardından Nilüfer Belediyesi Tiyatro Müdürü Barış Ayas, oyuncuları çiçek vererek tebrik etti. “Bahçe” isimli çocuk oyunu, her hafta pazar günleri saat 13.00'de Konak Kültürevi'nde sahnelenecek.

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