Çocuklar basketbolu üniversitede öğrenecek

UÜ Spor Bilimler Fakültesi, bu yaz gençlere basketbolu öğretecek. Her yıl farklı branşlarda yaz spor okulları açan Spor Bilimleri Fakültesi, kapılarını bu yaz basketbol meraklısı gençler için açacak. 7-17 yaş aralığındaki herkesin katılabileceği yaz okulları dört dönem olarak açılacak. İlk dönemin açılış tarihi ise 18-29 Haziran olarak belirlendi. Spor Bilimler Fakültesi Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek dersler için ön kayıtlar başladı.

Kursiyerler, toplam 11 gün sürecek dönem eğitimleri boyunca akademisyenlerden teorik ve pratik eğitimler alabilecek. Kayıt yaptırmak isteyenler http://www.uludag.edu.tr/sporbilimleri adresinden başvuruda bulunabilecek.