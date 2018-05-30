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30 Mayıs 2018 17:36

Çocuklar basketbolu üniversitede öğrenecek

Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 7-17 yaş arası gençlerin katılabileceği basketbol yaz okulu açıyor.

Çocuklar basketbolu üniversitede öğrenecek

30 Mayıs 2018 17:36


UÜ Spor Bilimler Fakültesi, bu yaz gençlere basketbolu öğretecek. Her yıl farklı branşlarda yaz spor okulları açan Spor Bilimleri Fakültesi, kapılarını bu yaz basketbol meraklısı gençler için açacak. 7-17 yaş aralığındaki herkesin katılabileceği yaz okulları dört dönem olarak açılacak. İlk dönemin açılış tarihi ise 18-29 Haziran olarak belirlendi. Spor Bilimler Fakültesi Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek dersler için ön kayıtlar başladı.


Kursiyerler, toplam 11 gün sürecek dönem eğitimleri boyunca akademisyenlerden teorik ve pratik eğitimler alabilecek. Kayıt yaptırmak isteyenler http://www.uludag.edu.tr/sporbilimleri adresinden başvuruda bulunabilecek.




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