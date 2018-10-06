Çocuklar bu şenlikte yeteneklerini geliştiriyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle ilk kez düzenlenen ‘Çocuk Yetenek Şenliği', birbirinden renkli atölye çalışmalarıyla çocukların bilgi ve becerilerini geliştirmesine, sosyalleşmelerine ve yeteneklerini keşfetmelerine katkı sağladı.

Bursa'da ilk kez düzenlenen ‘Çocuk Yetenek Şenliği', Nilüfer'deki Osmangazi Hipodromu'nda yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği şenliğe, aileler ve çocukları büyük ilgi gösterdi. Sevgi Uyumaztürk ve Gamze Geylani'nin soysal sorumluluk projesinden yola çıkılarak hazırlanan şenlikte, birbirinden renkli atölye çalışmaları çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, Büyükşehir Belediyesine bağlı müzeler başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş hazırladıkları atölyelerle çocuklara gönüllerince eğlenme imkanı sundu. Resim boyama, elektronik el işi becerileri ve zihin açıcı sporlar atölyelerine katılarak yeteneklerini keşfeden çocuklar, mini konserler, söyleşiler ve renkli gösterilerle 2 gün boyunca eğlencenin tadını çıkarttı.

Öte yandan, Bursa Kültür Sanat Vakfı, Yeşilay ve Kızılay başta olmak üzere çok sayıda kurumun yanı sıra Bursalı birçok şirketin de sponsor olduğu şenlikte, çocuklar sürprizlerle de karşılaştı. Çizgi sinema filmlerinin de gösterildiği etkinlikte, çocukların sevgilisi çizgi roman kahraman Pepee de miniklerle buluştu. 6-7 Ekim tarihlerinde yapılan şenlikte, gösteriler, eğlence ve oyunlarla atölye çalışmaları saat 10.00'da başlayıp 17.00'de sona erecek.

Şenliği ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şenlik alanındaki atölye stantlarını gezdi. Çocuklarla ve aileleriyle sohbet eden Başkan Alinur Aktaş, miniklerle beraber boyama ve elektronik el işi çalışmalarına da katıldı. AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Yusuf Ay, TJK Bursa Osmangazi Hipodromu Müdürü Devrim Evcim, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan'ın da katıldığı şenlikte, Başkan Aktaş ‘Atlı Terapi' bölümünü de gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Amacımız, çocuklarımızı bilimle ve sanatla yoğurabilmek”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, Bursa'nın hafta sonu oldukça renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle ilk kez düzenlenen ‘Çocuk Yetenek Şenliği'nin miniklere ve ailelerine unutulmaz bir gün yaşattığını belirten Başkan Alinur Aktaş, çocukların gönüllerince eğlenerek aktivitelere katıldığını ifade etti. Bilimsel atölye çalışmalarına da katılarak miniklerin yeteneklerini keşfettiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Tüm atölye çalışmaları ve etkinliklerden ücretsiz olarak yararlanılıyor. Şenlikte, mini konserler, söyleşiler ve renkli gösterilerle çocuklarımız keyifli bir gün geçiriyor. Atölye çalışmalarında çocuklarımız el becerilerini ve pratik düşünme yeteneklerini geliştirme imkanı buluyor. Doğa ile iç içe vakit geçirmeleri de onlara katkı sağlıyor. Amacımız çocuklarımızı bilimle, sanatla ve kültürle yoğurabilmektir. Şenliğe yoğun ilgi ve alaka gösteren ailelere teşekkür ediyorum. Şenliğin büyüyerek gelişmesini arzu ediyorum. Projede emeği geçenlere de teşekkür ediyorum” dedi.