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07 Ağustos 2018 11:22

Çocuklar ekranla değil akranla büyüyecek

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen ’Ekranla Değil, Akranla Büyüsün Çocuklar’ projesi Bursa’da da başlatıldı.

Çocuklar ekranla değil akranla büyüyecek

07 Ağustos 2018 11:22


İnegöl Sosyal Hizmetler Müdürü Serpil Noyan, ’Ekranla Değil, Akranla Büyüsün Çocuklar’ projesi için çalışmalara başladıkları bildirdi. Çocukların yaşama, korunma, gelişme, katılma gibi dört temel hakkının yanında sağlıklı büyüme, oyun oynama ve zararlı alışkanlıklardan korunma haklarının da bu projenin önemli halkasını teşkil ettiğini anlatan Serpil Noyan, "Üenelinde olduğu gibi İnegöl’de de ’Ekranla Değil, Akranla Büyüsün Çocuklarımız’ kampanyasını başlattık. Maksadımız çocuklarımızın akranlarıyla yaşayabilecekleri oyun alanları, çocuk hakları sokakları oluşturmaktır. Çocuklarımızı bu proje sayesinde çağın hastalığı olan ve radyasyon yayan elektronik oyunlardan uzaklaştırarak, çocukça yaşayabilecekleri mekanlar oluşturmayı hedefliyoruz. Ücretsiz piknik, gezi, uçurtma şenliği ve sportif yarışmalar tertipleyeceğiz. Çocuklar internet salonlarında değil, oyun alanlarında olmalıdır. Bu proje sayesinde çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan da korumayı hedefliyoruz. Her kesimden projeye destek olmalarını bekliyoruz" dedi.




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