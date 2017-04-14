Çocuklar elleriyle resim yaptı

Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ve Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, çocuklar ile birlikte farklı boyalar kullanarak el izleriyle resim yaptı. Hükümet Konağı önünde düzenlenen kutlamada, “En büyük engel sevgisizliktir”, “Destek olmak elimizde” yazılı pankartlar taşıyan öğrenciler, ilçe protokolü ile birlikte hazırlanan panoya, gökkuşağını temsil eden renkleri kullanarak el izleriyle resim yaptı.

Tatlıoğlu, belediye olarak bu tür faaliyetleri her zaman desteklediklerini söyleyerek, “Çocuklarımızı bağrımıza basıp, yanlarında olduğumuzu her zaman hissettirmeliyiz. Elimizden ne geliyorsa, gelmeyeni de nerden alabiliyorsak oradan alıp bu konuda yardımcı oluruz. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın” dedi.