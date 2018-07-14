Çocuklar geleceğe sporla yürüyor

Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın 17 ilçesinde fiziki dönüşümler gerçekleştirirken, aynı zamanda çocuklar ve gençler için spor odaklı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün yoğun ilgi gören ‘Yaz Spor Okulları’nın jimnastik çalışmalarına katıldı. Aktaş, Acemler BUSKİ Spor Tesisleri bünyesindeki jimnastik salonunda yapılan antrenmanı ilgiyle izledi ve çocukların eğlencesine ortak oldu.

Renkli görüntülerin yaşandığı antrenmanda, çocuklarla keyifle sohbet eden ve yarışlara da katılan Başkan Aktaş, sağlıklı bir gelecek için sporun önemine değinerek, “Çocuklarla güzellikleri yaşamak mümkün. Çocuklar çok neşeliler ve heyecanlılar, ben de bu heyecana bir nebze de olsa ortak olmaya çalıştım” dedi.

Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi ve Belediyespor Kulübü’nün çalışmalarından bahsederek, “Geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimizin, daha güzel yarınlara hazırlanabilmesi adına sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapıyoruz. Belediyespor kulübü, bu konudaki en güçlü birimlerimizden biri. 19 ayrı branşta çalışmalarını yoğun şekilde devam ettiren Belediyespor, ‘Yaz Spor Okulları’yla da çocuklarımıza okul döneminin yorgunluğu attırıp, dinlendiriyor” diye konuştu.

Başkan Aktaş, ‘Yaz Spor Okulları’nın 12 ayrı branşta faaliyetlerine devam ettiğini söyleyerek, “Eğitimler 6 dönem olacak ve şu an ikinci dönemdeyiz. Yaz spor okullarının birinci döneminde 1200 çocuğumuzu ağırladık. İkinci dönemde de 1300 çocuk eğitimlere katıldı. Jimnastik branşında ise bu dönem 110 çocuğumuz eğitim alıyor” şeklinde konuştu.

Aktaş, anne babaları da tebrik etti

Çocuklarını yaz tatillerinde spora teşvik eden anne ve babaları tebrik eden Aktaş, eğitimlerde yeteneği olan çocukların belirlenip Belediyespor Kulübü bünyesinde spora devam etmeleri için çalışmalar yapıldığını da anlattı.

Aktaş, yaz spor okullarında çocukların hem spor yapıp sağlıklı kalacaklarını hem de yaz tatillerini daha güzel geçireceklerini belirterek, “Projenin katlanarak devam ettiğini görmek çok güzel. 6 dönemde yaklaşık 10 bin çocuğumuzu ağırlamış olacağız” ifadelerini kullandı.