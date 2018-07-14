Diğer
Kategoriler
14 Temmuz 2018 12:22

Çocuklar geleceğe sporla yürüyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çocukların ve gençlerin spora teşvik edilmeleri hedefiyle, Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde gerçekleştirilen ‘Yaz Spor Okulları’nın ilgi gördüğünü söyledi.

Çocuklar geleceğe sporla yürüyor

14 Temmuz 2018 12:22


Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın 17 ilçesinde fiziki dönüşümler gerçekleştirirken, aynı zamanda çocuklar ve gençler için spor odaklı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün yoğun ilgi gören ‘Yaz Spor Okulları’nın jimnastik çalışmalarına katıldı. Aktaş, Acemler BUSKİ Spor Tesisleri bünyesindeki jimnastik salonunda yapılan antrenmanı ilgiyle izledi ve çocukların eğlencesine ortak oldu.


Renkli görüntülerin yaşandığı antrenmanda, çocuklarla keyifle sohbet eden ve yarışlara da katılan Başkan Aktaş, sağlıklı bir gelecek için sporun önemine değinerek, “Çocuklarla güzellikleri yaşamak mümkün. Çocuklar çok neşeliler ve heyecanlılar, ben de bu heyecana bir nebze de olsa ortak olmaya çalıştım” dedi.


Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi ve Belediyespor Kulübü’nün çalışmalarından bahsederek, “Geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimizin, daha güzel yarınlara hazırlanabilmesi adına sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapıyoruz. Belediyespor kulübü, bu konudaki en güçlü birimlerimizden biri. 19 ayrı branşta çalışmalarını yoğun şekilde devam ettiren Belediyespor, ‘Yaz Spor Okulları’yla da çocuklarımıza okul döneminin yorgunluğu attırıp, dinlendiriyor” diye konuştu.


Başkan Aktaş, ‘Yaz Spor Okulları’nın 12 ayrı branşta faaliyetlerine devam ettiğini söyleyerek, “Eğitimler 6 dönem olacak ve şu an ikinci dönemdeyiz. Yaz spor okullarının birinci döneminde 1200 çocuğumuzu ağırladık. İkinci dönemde de 1300 çocuk eğitimlere katıldı. Jimnastik branşında ise bu dönem 110 çocuğumuz eğitim alıyor” şeklinde konuştu.


Aktaş, anne babaları da tebrik etti


Çocuklarını yaz tatillerinde spora teşvik eden anne ve babaları tebrik eden Aktaş, eğitimlerde yeteneği olan çocukların belirlenip Belediyespor Kulübü bünyesinde spora devam etmeleri için çalışmalar yapıldığını da anlattı.


Aktaş, yaz spor okullarında çocukların hem spor yapıp sağlıklı kalacaklarını hem de yaz tatillerini daha güzel geçireceklerini belirterek, “Projenin katlanarak devam ettiğini görmek çok güzel. 6 dönemde yaklaşık 10 bin çocuğumuzu ağırlamış olacağız” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç