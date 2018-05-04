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04 Mayıs 2018 15:17

Çocuklar hünerlerini sergiledi

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Uğur Böceği Kültür Merkezi’nin bu yıl 2.

Çocuklar hünerlerini sergiledi

04 Mayıs 2018 15:17

’sini düzenlediği Çocuk Şenliği, renkli görüntülerle devam ediyor.


Unutulmuş çocuk oyunlarından origamiye, planetaryumdan satranca kadar 14 farklı faaliyete ev sahipliği yapan şenlikte sahne alan Uğur Böceği Kültür Merkezi kursiyerleri, halk oyunları, bağlama ve gitar konserleriyle hünerlerini sergiledi. Adnan Menderes Meydanı’ndaki organizasyonda kursiyerler ilgiyle izlendi.


Büyük alkış alan kursiyerlere başarı belgeleri Belediye Başkanı Sadi Kurtulan tarafından verildi. Kültürel faaliyetlerle sosyalleşen çocuklara ilgi alanlarına dönük eğitimlerle yeteneklerini geliştirme imkânı bulduklarını söyleyen Başkan Kurtulan, ailelerin de desteği ile her yaştan kursiyere yönelik eğilimleri devam edeceklerini dile getirdi.




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