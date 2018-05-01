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01 Mayıs 2018 15:06

Çocuklar kendi yaptıkları robotlarıyla, yenilenebilir enerjiyi öğrendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Geleceğin Teknolojileri’ ana temasıyla gerçekleştirilen Bursa Bilim Teknoloji Merkezi’nin düzenlediği Türkiye’nin en büyük bilim fuarı olan ’7.

Çocuklar kendi yaptıkları robotlarıyla, yenilenebilir enerjiyi öğrendi

01 Mayıs 2018 15:06

Turkish Airlines Science Expo Bilim Festivali’nde Limak Uludağ Elektrik, Güneş Pilli Mini Robot ve Rüzgar Santrali atölyeleriyle yer aldı.


Limak Uludağ Elektrik’in bilim atölyeleri ile öğrenciler, yenilenebilir enerji kaynaklarını eğlenceli bir şekilde öğrendi. Çocukların kendi elleriyle yaptıkları rüzgar santrali ve güneş pilli mini robot ile ilgili bilgi veren Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, "Bu seneden itibaren Science Expo olarak isimlendirilen bilim fuarına biz de Limak Uludağ Elektrik olarak 3. kez katılıyoruz. İki atölyemiz ile çocuklarımızla beraber olduk. 8-13 yaş arasındaki 1000 civarında çocuğumuz stantlarımızın bir tanesinde güneş pilli milli robot, bir tanesinde de rüzgar enerji santraline kendi elleriyle imza attılar. Bu seneki amacımız yenilenebilir enerji konusunda farkındalık oluşturmak. Çünkü ülkemiz rüzgar, güneş ve hidroelektrik gibi yerli kaynaklar açısından gayet zengin. Kendi elleriyle tasarlayıp evlerine götürecekleri bu oyuncaklarla yerli ve temiz bu enerji kaynaklarıyla ilgili farkındalığı arttırmak istiyoruz. Geçen sene de LED’li gece lambasıyla enerji tasarrufuna yönelik projelerimiz olmuştu. Şirketimiz enerji satış şirketi olsa da hem enerji tasarrufu, hem de bu üretilen enerjinin yerli kaynaklarla, yenilenebilir kaynaklarla üretilebilmesi bizim açımızdan çok önemli. Enerji Bakanlığımız da milli ve yerli politikalar üzerinden kaynakların çeşitlendirilebilmesine çok önem veriyor. Enerjiyi ne kadar çok yerli kaynaklarla üretirsek o kadar az yurt dışına kaynak aktarımı yapmış olacağız, o kadar az doğalgazdan, ithal kömürden elektrik üretmiş olacağız. O açıdan da bu yaşlardaki çocuklarımızın bilinçlenmesine çok önem veriyoruz. Çocuklarımız unutamayacakları 4 gün geçirecekler" diye konuştu.




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